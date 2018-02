Luis Ventura ganó miles de pesos a la quiniela, gracias al recuerdo de su padre

Luis Ventura ya no cuenta con la presencia física de su padre y todos los años, desde que el hombre ya no lo acompaña en esta tierra- pero sí en su corazón- el periodista juega a la quiniela la edad que tendría el hombre si aún estuviera vivo.

Este miércoles, en Infama, Pía Shaw reveló que su colega, finalmente, le había pegado en el conocido juego de azar, con el 91.

"No sé si fue un mensaje de mi viejo desde arriba. En realidad no lo jugué yo. La mano derecha de mi vida siempre ha sido el Huguito Muñoz. Desde hace 35 años, él me levanta todos los días a las 7.30, 8 de la mañana y me ceba el primer mate. Y ayer le había comentado que mi viejo estaba cumpliendo años, entonces fue y le jugó a la quiniela... ¡y salió en la nocturna! Jugó $200 a la cabeza al ambo. Sacamos 74 mil pesos, a lo mejor mandado del cielo de Don Antonio, que cumpliría 91 años... para mí, cumple", contó Luis.

"Hoy me levanté, fui a la florería y le compré 3 docenas de claveles y las llevé a la urnita que tenemos en el dormitorio, así que hoy desfiló toda la familia por ahí. Lo recuerdo con mucho cariño. En realidad no lo recuerdo... porque está conmigo", concluyó Ventura, muy emocionado.

