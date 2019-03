Luis Ventura: "Estoy emocionado porque Morena es mi sobrina del corazón, nos elegimos desde siempre"

En "Involucrados", Luis Ventura, padrino de Morena, no pudo contener su emoción al aire por la flamante maternidad de la hija de Jorge Rial.

"Me emociona el cariño que ellos le destinaron al embarazo siendo tan jóvenes. Van a tener que tomar otras responsabilidades, yo los veo muy maduro a los dos", expresó el periodista visiblemente emocionado.

Embed



"Él (Facundo) está trabajando en AFA y Morena trabaja conmigo. Morena es mi sobrina del corazón, nos elegimos desde siempre", agregó.





"La que se puso en contacto conmigo cuando me alejé un poco de la familia fue ella y me dijo que me seguía queriendo. Estoy emocionado porque siento lo que le pasa tanto a ella como a Rocío", explicó Ventura.





"Mis hijos mayores han hablado con Morena desde las redes sociales. Yo no puedo negar 35 años de mi vida y Rial adentro de mi vida ocupa un gran espacio afectivo y de amistad. De mi lado nunca hubo nada", finalizó.