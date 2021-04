Luis Ventura contó cómo fue el nacimiento de su hijo Antoñito: "Él venía con un mellizo, que no llegó a nacer"

En la noche del sábado, Luis Ventura estuvo pro primera vez en "PH" (Telefe) y habló de los desafíos de la paternidad y recordó cómo llegaron sus tres hijos al mundo.

"Muchas veces la paternidad no es algo fácil. Creo que la mayoría no estamos preparados para recibir hijos", señaló el periodista cuando Andy Kusnetzoff consultó cómo le había cambiado la vida.

"Yo tengo una historia recorrida a pulmón. Me caso a los 24 años, muy jovencito, y la presión de los padres era 'para cuándo'. Sí o sí tenías que tener descendencia inmediatamente aunque tus planes fueran otros. Mi primera esposa se llama Mabel, tuvimos tres intentos de embarazos, pero se perdieron los tres. Esas pérdidas se terminaron convirtiendo en una tortura para la relación. Éramos muy jóvenes y no pudimos soportar eso", indicó.

"Vino Estela en un segundo matrimonio. En el caso de Facundo salió todo muy bien. En el de Nahuel nace con un soplo en el corazón. No se lo queríamos decir a nuestros padres. Para mí era un drama, yo lloraba todas las noches", añadió.

"Después aparece Fabiana (Liuzzi) y Antonito con toda la historia que no voy a repetir y deben haber leído. Fui injustamente castigado y condenado porque los que contaron la historia no la contaron toda, contaron una parte. Era una piedra en el camino para mucha gente que no me quería", sentenció Ventura respecto a la polémica que se dio en su momento.

Por último, sobre el nacimiento de su hijo menor, Luis dijo: "Antonito venía con un mellizo que se pierde. Antonito supera esas barreras, nace como un chico prematuro. Descubrís otro mundo. El padre entra a tener otras inquietudes, estás luchando contra algo que desconocés, no sabés el camino".

