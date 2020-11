Luis Ventura confirmó su candidatura a defensor del pueblo de Lanús: "No me pongan camisetas"

Luis Ventura aceptó ser candidato a defensor del pueblo en Lanús. El periodista estuvo hace unos días en “Jubilados tv” (domingos 09.00hs por A24) y habló de su posible incursión en la política del municipio, donde vive hace años.

“A propósito de mi manera de ser, por ejemplo, de haber entrado en APTRA, de haber asumido la dirección de un club que vive muchas veces en la marginalidad y que estamos tratando de redescubrirlo, de reinventarlo; un grupo social del partido de Lanús que es dónde yo vivo me vino a proponer para presentarme como candidato a defensor del pueblo en Lanús, que es digamos una instancia que si bien no es política directamente porque no voy a tener un rol de funcionario, si voy a defender los intereses de la gente”, aseguró el periodista.

Y continuó: “Él tipo que me lo propuso me lo dijo con una consigna, me dice: “Mira Luis, te vengo a ofrecer a vos ¿sabes por qué? Porque si vos ya de por sí ayudas a la gente, no necesitas tener una estructura, con un gran despacho; una oficina con gente a tu cargo con un presupuesto para gastar por mes y cobrando un sueldo. Yo me imagino que, si vos llegas a asumir y llegas a ganar la elección para ocupar ese lugar, vas a seguir haciendo lo que estás haciendo desde el llano. Si ya lo haces, no es que te vamos a pedir algo más. Lo que sí, con una nueva estructura, va a ver otros compromisos, otros desafíos".

El conductor de "Secretos verdaderos", América, ya dio el visto bueno: “Ellos consideran que estoy preparado para encararlo. Les dije que sí. Hagan conmigo lo que quieran, en tanto y en cuanto me permitan que yo tome las decisiones”.

Este miércoles, en "Fantino a la tarde", América, Alejandro Fantino le consultó a su compañero por primera vez sobre este tema y el periodista confirmó que será "en diciembre" la elección.

"Yo no quiero trabajar en política, quiero trabajar para la gente, no me pongan camisetas", indicó Luis visiblemente emocionado ante los elogios de sus compañeros.

