Luis Ventura a Cinthia Fernández: “Se la llamó varias veces y no respondió a la invitación”

Cinthia Fernández fue ganadora de un Martín Fierro Digital el sábado por la noche y llamó la atención su ausencia al evento.

La panelista no estuvo presente en la entrega de los galardones y luego reclamó que no la convocaron desde su cuenta de Instagram.

"Quería agradecer a la gente del Martín Fierro digital que me dieron un premio pero se olvidaron de invitarme, a mí sola me pasa", lanzó Fernández en un video. Y agregó: "¿Una vez que me dan un premio no me invitan? ¿Están todos locos? Nada, gracias".

"Les mando un beso, me hubiera encantado recibirlo. Pero bueno, la próxima invítenme. Un beso enorme", finalizó.

Este lunes, en “Involucrados”, Luis Ventura, presidente de APTRA, le contestó a la morocha y aclaró: “Se la llamó varias veces y no respondió a la invitación”.

El periodista señaló que a los nominados se les avisó de manera telefónica, y luego con una invitación virtual posterior.

“No organizo un premio para que la gente no vaya. Además tiene mi teléfono y podría haberme llamado. No se enteró que estaba nominada, pero sí que ganó”, arrojó. Y reclamó: “Lo subió a las redes pero no habló conmigo, quiere hacer una burbuja”.

