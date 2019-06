Luis Ventura sobre Beatriz Salomón: "Ni Jorge (Rial) ni yo le arruinamos la carrera"

Y agregó a su relato: "Ellos hacían un programa en base a las cámaras ocultas. De hecho Miriam Lewin, un par de años antes, en Telenoche Investiga, hizo la cámara oculta al Padre Grassi. Ella se va del Trece y se incorpora a Punto Doc. Un día se empieza a promocionar una cámara oculta al Dr. Ferriols, nadie sabía de qué se trataba porque nunca se dijo de qué se trataba, esto que quede en claro, porque es la verdad. Obviamente que el Dr. Ferriols al ser el marido de Beatriz era un tipo famoso y de interés general. Lo que nadie sabía porque había un silencio absoluto a nivel empresa para saber de qué se trataba la cámara. Beatriz Salomón habla con Luis Ventura porque eran muy amigos, yo no tenía amistad con la Turca, y le pide venir porque quería defender a su marido porque creía que la cámara oculta era por un tema de habilitación de la clínica, ella creía eso porque él le había dicho. Ella pide venir. Ustedes van pegados, en vivo, puedo salir a contestar, pensaba. Incluso discutimos el tema porque era contestarle a un programa del canal. Llegado el día, antes de salir al aire, llega después de las 9 de la noche, se maquilla y arreglamos venir a ver el programa en el estudio de Intrusos que ya estaba armado. Le dijimos que íbamos a grabar todo eso para después mostrar cómo había visto la cámara oculta junto a su marido".





Y también manifestó: "Quiero mostrar los mensajes que recibí en las redes sociales donde me desean la muerte a mí, a mis hijas, a mi mujer... Ante tanta mierda del otro lado vengo a contar la verdad. Estamos grabando y estaba saliendo al aire Punto Doc. En un momento descubrimos que la cámara oculta no era por un tema de habilitación sino porque operaba a chicas trans a cambio de sexo. Esta era la denuncia. Cuando vimos eso el clima fue silencio. Esto era un cementerio. Ferriols se pone blanco, colorado, azul, violeta, es un arcoíris. Ella le dijo que ese no era él. Y él balbuceaba. En el medio, nosotros todavía no estábamos al aire, lo llama su abogado, Mariano Cuneo Libarona, y le dice que se vayan, pero Beatriz se quiso quedar a defender a su marido".