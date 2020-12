Luis Ventura aseguró que uno de los 5 hijos reconocidos de Diego Maradona no es de él

El periodista afirmó que uno de los hijos reconocidos por ex jugador no sería suyo y desató la polémica.

Luis Ventura aseguró que uno de los cinco hijos reconocidos de Diego Maradona no sería de él. El periodista contó esto en “En Fantino a la tarde”, América, y dejó atónitos a sus compañeros.

El periodista advirtió que se vienen varios conflictos legales por su herencia. "Yo dije que después de este momento, después de la muerte de Diego, se venían muchas guerras: de los médicos, de las ex parejas, de los hijos, de los pretendidos hijos, de abogados... es todo lo que se está dando. Lo vengo diciendo hace tiempo", tiró enigmático.

"Y una de las guerras más sórdidas es la de los hijos. Hay muchos que quieren ser los hijos de Maradona... Hay que ver que determina la Justicia", señaló haciendo alusión al caso de Santiago Lara, que reclama que exhumen el cuerpo para hacerse un ADN, como los chicos de Cuba y el de Brasil.

Entonces, Luis detalló: "Diego Jr. no hubo ADN (de Diego Maradona) porque fue decidido por la Justicia italiana, que le puso el apellido sin ADN. Y en el caso de Jana (Maradona) fue la Justicia argentina, también sin ADN".

“Los hijos reconocidos con el apellido Maradona... puede haber una presentación sobre uno que no es hijo de Maradona", dijo seguro.

"¿Puede ser?", preguntó Marcela Tauro, su compañera de panel, y Ventura aseguró: "No, no puede ser, no es (hijo). Para la ley es Maradona. Pero en el litigio por el reparto de patrimonio puede haber un reclamo".

"¿Están respaldados por ADN?", preguntó Fantino y Ventura le respondió: "No, hay dos que no", por Diego Jr. y Jana.

Ventura afirmó sobre esta bomba: "Diego se muere sabiéndolo".

Los hijos reconocidos de Diego Maradona son Dalma que nació en 1987 y Gianinna en 1989, de su relación con Claudia Villafañe. En 1986, nació Diego Jr, de su relación extramatrimonial con Cristiana Sinagra. El ex futbolista recién lo reconoció y aceptó en su vida en 2016.

De un romance con Valeria Sabalaín nació Jana Maradona en 1996, la cuarta hija de Maradona, a quien él reconoció recién en 2015, a sus 18 años.

Y, en 2013 nació Diego Fernando de la relación del “10” con Verónica Ojeda, con estuvo 7 años.

