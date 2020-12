Luis Ventura advirtió que cuiden la tumba de Diego Maradona de la profanaciones

El periodista pidió que cuiden el lugar donde descansan los restos del ex jugador.

En medio del dolor de la despedida de Diego Maradona y mientras se empieza a desmenuzar en la Justicia qué pasó durante las últimas horas del ex jugador, Luis Ventura advirtió que cuiden el lugar en donde lo enterraron.

Los restos de Diego fueron llevados al cementerio de Bella Vista para si descanso eterno. Aún cuida el lugar la policía y no tiene acceso todo el mundo, para entrar hay que dar nombre y apellido o demostrar que hay un familiar allí.

Este fue el caso de Santiago Lara, el chico oriundo de La Plata que pide que exhumen los restos del ex astro del fútbol para que le realicen un ADN. Pero la Justicia aún no le contestó y el joven fue a visitar la tumba y no lo dejaron entrar.

Pero quizás Ventura no se refiere a lo legal sino a que los fanáticos quieren ir por un pedacito del lugar en donde están sus restos.

"Yo creo que no se va a llevar a cabo (su última voluntad)... Pero cuidado con el lugar donde están sus restos. Cuidado, simplemente eso", dijo el periodista a Implacables, El Nueve.

