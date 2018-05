Luis Ventura, absuelto en el caso Salomón: "Estoy expectante por cómo sigue la causa"

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala B, revirtió la condena a América TV, los periodistas Daniel Tognetti y Miriam Lewin y los conductores Jorge Rial y Luis Ventura, al pago de una millonaria indemnización a favor de la actriz Beatriz Salomón, en una causa iniciada por daños y perjuicios. En un sorpresivo fallo, lasala B, revirtió la condena alos periodistasy los conductores, al pago de una millonaria indemnización a favor de la actrizen una causa iniciada por daños y perjuicios.





En cambio, cargó toda la responsabilidad en la productora Eyeworks Argentina S.A. (ex Cuatro Cabezas), ya que entiende que cometió el delito de intromisión en su vida privada.

Recordemos que el caso tiene que ver con la presencia de Salomón con su entonces marido, Alberto Ferriols, en "Intrusos por la noche", donde mostraron un video de Ferriols teniendo relaciones sexuales con una travesti. Las imágenes pertenecían a "Punto doc", el programa de Tognetti y Lewin.

Luis Ventura mantuvo un diálogo con este medio y se refirió a su absolución: "Estoy expectante, voy a seguir los lineamientos de la Justicia. Me enteré ayer cuando me llamaron mis abogados. Me comentaron que el fallo era favorable".





"Queda una última instancia donde ellos (los abogados de Salomón) pueden apelar. Y por las cosas que anda diciendo Salomón. no le voy a responder porque soy un caballero. Vimos en vivo lo que pasaba en Punto Doc, quiso verlo y autorizó a que pasen el video. En dos o tres semanas, se verá si los abogados de ella apelan o si el caso se da como resuelto", completó el comunicador.