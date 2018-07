Luis Piñeyro habló sobre el final del programa de Pampita: "Yo también me pregunto dónde está"

Ante la pregunta de ¿Dónde está Pampita?, el conductor dijo que "Yo estoy igual que ustedes, me acuesto todas las noches preguntándome dónde está. Algunos dicen que viene mañana, otros dicen que vuelve el lunes. Nosotros nos vamos enterando por la prensa".

"Estábamos esperando la vuelta de Caro para la despedida del programa, y tener una reunión para ver qué hacemos. Pero hoy ya podemos confirmar que va a ser el último programa, hoy Claudia (Fontán) se va a despedir", explicó Piñeyro.

"Voy a ser muy sincero con esto, si yo soy la cabeza de un proyecto no me voy. Vaya bien o vaya mal, uno está ahí cumpliendo una función. Pero en esto la justifico a Pampita, no me puedo enojar con ella. Si no te sentís bien, si no lo estás disfrutando, si la estás pasando mal, tenés que dar un paso al costado", dijo el co-conductor.

"Ella fue muy buena compañera con nosotros", dijo.

Mirá la entrevista completa con Luis Piñeyro

Embed