Luis Pavesio desde las Islas Vírgenes Británicas: "La vida me dio una nueva oportunidad de enamorarme"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Disfrutando ya de la luna de miel. El viernes la ceremonia fue muy emotiva. Nos sorprendió muchísimo cuando ingresamos al salón y el aplauso cerrado que hubo, se nos hizo un nudo en la gargante. Fue muy emocionante toda la ceremonia. Las madres y hermanas fueron las testigos y los mejores amigos, uno de cada uno", comentó.





Luis Pavesio 1.jpg







"Fue algo muy sentido y sincero. Eso también hizo que bajara un poco la ansiedad y nervios de los preparativos, ya que lleva muchos meses. La verdad salió todo como lo pensamos, ideamos y soñamos", comentó Luis.



"Fueron 215 invitados y la fiesta duró hasta las 3 de la mañana. Fue muy divertido y la sorpresa fue que cantó Silvina Garré y homenajeamos a nuestras madres con la canción de ella Adoro a mi madre. A Olga que es la mamá de Damián e Irma, que es mi mamá. Es una canción que Silvina le escribió a su mamá, fue un lujo tenerla, nosotros la amamos y escuchamos siempre su música. Nos dimos también ese gusto, fue un lujo que esté cantando, para nosotros Garré era la persona".





"La gente bailó toda la noche y el catering estuvo impecable. La organización estaba pensada en todos los detalles. Salió todo tal cual imaginamos durante tantos meses. Estamos felices y ahora disfrutando de la luna de miel. Los medios en el civil fueron muy respetuosos", destacó el periodista.

Luis Pavesio.jpg



Y cerró emocionado: "Nunca pensé que me iba a casar y no sabía si me iba a volver a enamorar. Después de todo lo triste que viví creo que la vida me dio una nueva oportunidad de enamorarme y poder formalizarlo de esta manera. Para nosotros este paso es muy importante estar casados".