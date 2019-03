Luis Otero: "Tomé la decisión para cambiar la realidad en favor de la gente y salir de la zona de confort"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com a días de despedirse del Trece luego de 35 años en el canal para seguir su carrera en la política del Municipio de Avellaneda, su lugar en el mundo. Luis Otero dialogó en exclusiva cona días de despedirse delluego de 35 años en el canal para seguir su carrera en la política del Municipio de, su lugar en el mundo.

"Irse de casa siempre es difícil pero cuando tenés la vocación y tu vocación es el servicio siento que fue una decisión correcta. A las primera personas que se lo conté me decían que era una gran sorpresa y una gran pérdida, que nunca me iba a ir de ahí (el canal) pero yo decidí salir de esa zona de confort para ingresar en una situación en donde hay muchos más riesgos. No es muy entendible para muchos salvo que lo expliques con la vocación de servicio de trabajar por la gente, que vale mucho la pena en lo personal", indicó en exclusiva el periodista fanático de Racing Club.

"No es algo que genere dolor, genera nostalgia y una emoción muy fuerte. Son muchos años de compartir esa familia profesional con quienes nos acompañamos mutuamente", fundamentó Otero.





Sobre su presente en política, explicó: "Avellaneda es mi casa y mis vecinos son la otra parte de mi familia. Trabajar por ellos me parece lo más importante que puedo hacer desde acá hasta que que terminen mis días útiles y me jubile, aunque no sé si lo haré".







"Mi vocación siempre fue el servicio a los demás, desde mi trabajo en El Trece y otros trabajos, siempre fue el mismo concepto. Hasta que sentís que en un momento estás limitado y se requiere algo más para que cambie la realidad en favor de la gente, por eso tomé esta decisión".





"No me interesa la fama, ni el dinero, ni mi persona. Sé que en este momento voy a recibir cosas muy buenas como también cosas muy negativas, que son parte de este juego. En ese canso tendré que poner el cuero más duro. Abro el corazón y las orejas a la gente para ayudar a resolver sus problemas", destacó Luis.





Y cerró: "Nunca voy a dejar de ser lo que soy por lo tanto (la televisión) no forma parte de pasado, forma parte de mi persona. Ahora estoy concentrado en esto y trabajando mucho sin parar para lograr este objetivo de ayudar a la intendencia de Avellaneda y en unos años veremos cómo son las cosas. Yo confío en que los vecinos nos van a acompañar y en que el gran jefe de barba me va a dar las fuerzas necesarias para sostener las convicciones, valores e ideas claras para resolver los problemas de la gente".