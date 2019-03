Luis Otero se despidió del Trece entre lágrimas: "No los voy a olvidar nunca"

Racing Club, Otero habló con la voz quebrada y se despidió de sus compañeros de emisora. Hincha fanático dehabló con la voz quebrada y se despidió de sus compañeros de emisora.





"Gracias por todo lo que me dieron a ustedes y me enseñaron. No los voy a olvidar nunca. Nos vamos a volver a ver en algún momento. Muchas gracias, no es más que un hasta luego. Es el mejor momento para involucrarse y cambiar las cosas", explicó Luis conmovido.





El periodista decidió dejar su lugar periodístico en el noticiero para seguir con su anhelo político como candidato a intendente de, donde nació y vive.