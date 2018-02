Luis Otero: "Era algo totalmente evitable, no deberíamos estar padeciendo este dolor"

"No deberíamos estar padeciendo este dolor. Sobre todo la familia, no deberían estar padeciendo esto. Es un dolor tan fuerte que se carga con el trascendido que está creciendo que confirma lentamente que no habría una fatalidad sino que el desenlace estaría relacionado con la actuación profesional", comentó el periodista y conductor del Trece.



"Débora es una joya, alguien que brilla por sí mismo. Desbordaba generosidad, buena amiga, buena compañera, buena madre, buena persona, dedicada a observar al otro y darle una mano. Con simpleza resolvía cuestiones que otros no podían con sus consejos. Lo charlaba con sus amigas, ellas la conocían más y de chiquitas. Pragmática, que era capaz de resolver conflictos con una sola palabra".





"Simple, generosa y buena gente, además de inteligente y preparada. Una mujer de puta madre, una hacedora de la puta madre, y se encontraba en un momento que estaba empezando una nueva etapa muy fructífera", añadió Otero.



"Era algo totalmente evitable, realmente. No tenemos objetividad entonces es preferible no opinar. La teníamos presente todo el tiempo. Nos comunicamos permanentemente, es una persona muy querida. Y hablo en presente porque de pasado no voy a hablar".





"Se están dando los últimos minutos de su despedida en la Legislatura y en el noticiero una de las partes va a ser contar lo que pasa con Débora, de las peores noticias que tuvimos que dar", finalizó Luis con dolor.