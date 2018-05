Luis Novaresio: "No me tengo fe para ganar el Martín Fierro"

Comenzó la cuenta regresiva. El martes pasado, se dieron a conocer a los nominados para los premios Martín Fierro 2018 en televisión, que se llevarán a cabo el próximo domingo 3 de junio por la pantalla de Telefe.





Telefe tiene 36 nominaciones, El Trece está segundo con 30, América TV tercero con 11, en cuarto lugar se ubica la TV Pública con 9 nominaciones y en último lugar, Canal Nueve con 4. tieneestá segundo contercero con, en cuarto lugar se ubica laconnominaciones y en último lugar,con





"Debo decir", el ciclo que conduce Luis Novaresio cada domingo a las 22hs. Está en el rubro "Periodístico" y le toca competir con "Cada Noche" (Televisión Pública), "La Cornisa" (América) y "Periodismo Para Todos" (El Trece). En los ternados del canal del cubito, se encuentra, el ciclo que conducecada domingo a las 22hs. Está en el rubroy le toca competir con





En diálogo con PrimiciasYa.com, el prestigioso periodista, que ganó el año pasado el Martín Fierro de Oro por su labor en radio La Red (AM910), indicó: "Estoy muy contento con Debo decir. Es un programa nuevo que tiene un año y medio casi de vida, y que esté nominado al Martín Fierro me pone muy feliz. El programa ya se ha instalado, primero fue el premio Tato, luego el Fund TV... Y ahora la nominación al Martín Fierro. No me tengo fe para ganar, está Majul, Lanata y un gran programa de Canal 7. Solo vamos a ir a la fiesta a tomar vino (risas)".





Por otro lado, durante la última semana radio La Red presentó a su equipo para el Mundial de Rusia 2018 y Novaresio adelantó cómo se prepara la emisora para el evento futbolístico más importante: "Se viene algo muy lindo. Si bien no formo parte del equipo del deporte, te empezás a contagiar y ponerle mucha onda. Se está laburando de una manera increíble, la verdad es un gusto trabajar acá".





"A mí me gusta el Mundial, soy menos futbolero pero me gusta mucho el Mundial. La Red es la radio del Mundial, no hay otra radio que tenga el despliegue que tendrá La Red. Se van a transmitir todos los partidos, es una movida muy importante. Me encantaría viajar a Rusia, pero sería un caradura si pido viajar porque soy el menos indicado. Si Argentina llega a la final me gustaría estar allá, yo quiero que salga campeón", completó.





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino