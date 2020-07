Luis Novaresio: "Este gorila le pide disculpas a la Mona Jimenez (al resto, no)"

El 9 de julio pasado, Luis Novaresio, en sus tres horas al aire de su ciclo radial Novaresio 910 (Radio La Red, AM 910), se la pasó combinando distintas versiones del Himno Nacional Argentino con la clásica que todos conocemos.

Así salió al aire una de Jairo, Mercedes Sosa, la de Charly García, la de la Mona Jiménez y hasta la de una banda metal de Villa Gesell.

Y en su página oficial (http://luisnovaresio.com.ar/) publicó una nota que se llamaba "¿Homenaje o falta de respeto?" pero aclaraba de inmediato que le encantaba la versión del Himno Nacional Argentina que hizo La Mona Jiménez en el género cuarteto.

Por ese título, Novaresio fue muy criticado y ayer hizo un podcast donde le pide disculpas a La Mona.

"En la radio me dediqué a decir que me gustaba mucho que la música popular se cruzara con la clásica. Cité ejemplos como el jazz como el flamenco, o como estos mix donde distintas músicas como el tango y la música de Andalucía pueden fusionar muy bien. Y en específico dije que me gustaba mucho la versión del Himno Nacional Argentino que hizo La Mona Jiménez. Lo subía mi blog con un título que decía: ´¿Homenaje o falta de respeto?´. Para inmediatamente poner una bajada que decía: ´A mí me pareció muy lindo´", comenzó su poscast.

Y agrega: "Si tengo que pensar, el título me pareció poco afortunado, hablar desde el 2020 de falta de respeto porque la música popular se cruce con la música clásica, es algo anacrónico, lo reconozco, sin embargo era el intento de punzar la atención del lector para que se asomase a la nota. Jamás he recibido tantos insultos, ni siquiera cuando me pronuncié a favor de la legalización del aborto, después de este tema. Es cierto que casi todos vienen de Córdoba. Un amigo me dijo: ´tenés que entender que en Córdoba la Mona Jiménez es intocable´. Le dije que era como Dios y él irónicamente me dijo: ´¡Error! ¡Dios es casi tan grande como La Mona Jiménez!´".

"Lo llamativo es que todos se quedaron en el título. Periodistas. El Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, evidentemente muy preocupado por los temas de su cartera, se ocupó de criticar mi post. Un diario tradicional como La Voz del Interior subió una nota hablando del traspié del periodista Novaresio y no sé cuántas cosas más. Me acusó de estar atrasado. Es cierto, soy un periodista de los de antes, cuando escribo sobre alguien consulto a esa fuente, Pairone el periodista de La Voz del Interior no lo hizo. Cuando escribo sobre alguien no me dedico al copy paste de un par de tweets y simplemente con eso hago periodismo de investigación, pero eso es otro tema", continuó Novaresio.

"Escribí un tweet diciendo que me gustaba mucho y arrobé a la Mona a quien conocí el año pasado en Debo decir y me resultó en su calidad de súper estrella una persona muy cálida, humilde y simpática. La Mona retweeteó eso para dar por terminado el tema pero la cosa siguió. Me parece que el caso de la Mona Jiménez es una expresión pequeña que estamos viviendo, de la irritabilidad que supone la cuarentena pero esencialmente de la imposibilidad de debatir con un argumento y solo quedarnos con la convicción prejuiciosa de lo que uno piensa de alguien o de algo".

