Luis Novaresio tras entrevistar a Marcelo Tinelli: "Ayer lo escuché como un candidato a Presidente"

América y Radio La Red contó hoy en su programa #Novaresio910 algunas impresiones de la extensa charla.





Lo más importante, sin duda alguna, la parte donde Novaresio resalta haber estado frente a un candidato presidencial. "Ayer yo lo escuché como candidato a Presidente. Tuve la impresión de que estaba escuchando a un candidato a Presidente", reafirmó Luis en su programa radial.





Y agregó otros puntos interesantes: "Si Tinelli es candidato a Presidente, ¿Cuál es el problema? En todo caso es un llamado a la clase política".





Recordemos que durante la charla emitida anoche por A24, Tinelli resaltó que hoy no está pensando en meterse en política pero no descartó hacerlo en un futuro no muy lejano.





"Yo siento que uno puede servir al país desde muchos lugares: desde el trabajo que hace, desde la profesión, desde un lugar honesto, de trabajo, de servicio. Yo soy una persona que está muy comprometida desde hace 25 años. Tengo un trabajo de responsabilidad social. Todo el viaje que hicimos a Jujuy, las escuelas que pateamos por toda la Puna, las charlas con las comunidades aborígenes... Entonces, si algún día se da mi ingreso a la política, no lo descarto. Hoy no es el momento", contestó Tinelli.

tuvo el gusto de entrevistar mano a mano a en su ciclo nocturno que sale por la señal de noticias