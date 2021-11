Luis Novaresio y su decisión para el 2022: "Voy a intentar trabajar menos"

La entrega de los Martín Fierro de Cable incluyó a Luis Novaresio entre los ganadores por su programa de entrevistas de A24.

Al posar para las cámaras y fotógrafos, el periodista mostró que usó la chalina de Cacho Rubio en los segundos previos al anuncio del premio para el mejor programa de interés general.

Novaresio festejó con su esposo Braulio Bauab en la ceremonia que se realizó el martes y compartió su felicidad con los medios presentes.

"No me lo esperaba a este Martín Fierro, cero. Parece una pose al decir que no me lo esperaba, pero es así", comenzó diciendo Luis en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Es raro porque cuando dicen que gana uno es como un golpazo. En la escuela cuando te llamaban para dar una lección era fuerte, y esto es fuerte pero emocionante".

Además, comentó: "Es lindo que haya vuelto este evento, volver a estar sin barbijos. Estuvo muy bien la fiesta, muy bien ambientado. Es buena la comida y está todo muy bien".

Por último, al ser consultado sobre su futuro laboral para el 2022, manifestó: "Siempre digo lo mismo, voy a trabajar menos, pero no me creo ni a mi mismo. Pero voy a intentar trabajar menos".

