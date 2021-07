Luis Novaresio confirmó su fecha de casamiento con Braulio Bauab: "Un buen mes es..."

Luis Novaresio tuvo que poner en pausa su casamiento con Braulio Bauab por el avance del coronavirus.

Pero ahora, ya tiene nueva fecha. El periodista y conductor de "Debo Decir" (América TV) confirmó que se casará con su pareja a principios del año que viene.

"Estamos viendo qué pasa con la historia de la pandemia... Uno nunca sabe.... Creo que marzo del año que viene es una buena fecha", dijo durante una entrevista con Susana Roccasalvo.

Luego, reveló que no quiere una ceremonia pequeña. Al contrario, quiere festejar con todo su enlace con el empresario. "Quiero fiesta. Así que el casamiento será en cuanto se pueda hacer. Ojalá se pueda", señaló en "Implacables" (El Nueve).

"Si no llueve, me gustaría en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. Pero nunca sé cuándo es que llueve. Así que cuando no llueva será", concluyó Luis Novaresio.

LEER MÁS Luis Novaresio reveló cuál era su amor platónico de su adolescencia