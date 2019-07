Luis Novaresio confesó que le gustaría tener un hijo

Luis Novaresio reveló que a los 55 años le "cayó la ficha", y le gustaría transitar el rol de padre, "pensé que estaba clausurado eso para mi", dijo en "PH," Telefe.

En base a eso, el periodista analiza distintas opciones para hacerlo de forma no tradicional como adoptar, subrogar un vientre o la coparentalidad. "A mí me pasa un poco esta historia de la familia nuclear y tradicional... pero me parece que los pibes más jóvenes vinieron a contarnos que hay otro modo de vinculación", afirmó.

"Hay un montón de opciones. Hace poco conocí a la coparentalidad, que no sabía que existía. Se da entre un varón que quiere ser papá y una mujer que quiere ser mamá; que no tienen un vínculo afectivo y deciden 'matchear' como amigos. Después hay una relación como si fuera de 'padres divorciados'. Pero está claro que hay una mamá y un papá. En España es muy común", explicó el conductor de "Debo decir", América.

Uno de los precursores de este método en el país es el actor Guillermo Pfening que, junto con su mejor amiga, querían ser padres y decidieron juntarse para tener a Asia en 2014. Los dos continúan con su amistad y ahora comparten la crianza de la pequeña.