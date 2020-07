Luis Novaresio se comprometió con Braulio: "Nos vamos a casar tras la pandemia"

En septiembre de 2019, Luis Novaresio hizo referencia por primera vez a su novio cuando recibió un Martín Fierro en el rubro labor conducción masculina de cable.

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”, señaló en esa oportunidad.

Luego, blanqueó su relación amorosa en Instagram al compartir una tierna foto con Braulio: “Muchas gracias por los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé que compartirla la hace más plena”.

En noviembre de 2019, ambos fueron a la ceremonia de los Martín Fierro de Radio. En esa gala, Luis recibió una estatuilla por su programa radial en Radio La Red y lo festejó dándole un beso a su pareja:“Muchas gracias a APTRA, que siempre es muy generoso con nosotros. Los que estamos acá no somos un grupo homogéneo. Quiero brindar por la diversidad, porque pensamos distinto, sentimos distinto, amamos distinto, creemos distinto pero estamos laburando. Este es un programa de la diversidad en serio”.

Y ahora, en una nota con la revista Caras, Novaresio confirmó que se comprometió con Braulio, luego de algunos rumores que venían circulando desde hace unos días De esta manera se supo que el pasado 17 de junio los novios se entregaron anillos, con dedicatorias muy especiales.

El conductor de "Animales sueltos" contó como fue ese momento: “Cuando Braulio sacó el estuche con los anillos, y después de que logré parar de llorar, en algún momento de la noche, nos pusimos los anillos”.

Luego, el agente inmobiliaria detalló el origen de este compromiso: “Este compromiso tiene que ver con lo que se produjo a partir de esta convivencia. Al principio fue forzada por las circunstancias sanitarias, pero después se convirtió en algo muy placentero. Nosotros no pensábamos tener tanta cotidianeidad, pero lo cuarentena lo presentó de esta forma”.

Sobre las frases muy personales de cada alianza, Braulio contó: “Tienen inscripciones muy íntimas que tienen que ver con las pequeñas cosas que van construyendo una historia de amor. El anillo mío dice: ‘Callate Benedetti’, porque todos los días cuando se va temprano a la radio, Luis me deja una cartita de amor”.

Luego Novaresio aclaró de dónde surgen esas palabras: “Algunas veces le dije alguna obviedad, de esas que salen en los sobrecitos de azúcar, y me dijo que era algo muy cursi. Entonces yo lo miré y le dije: ‘Callate Benedetti’, como si él fuera Mario Benedetti. Son códigos entre nosotros, complicidades”.

Por último, hasta se supo ya tienen pensado pasar por el registro civil. A lo que Braulio dijo: “Sí, esta es otra primicia. Nos vamos a casar y, cuando se pueda, haremos una mega fiesta. Será una celebración judía. ¿Estás de acuerdo o no?”.

Y Luis sumó: “Sí… Me encanta. Mirá, te voy a decir una cosa: durante años aseguré que no iba a hablar con un medio de comunicación del tema que soy gay. Y como verás tengo una palabra muy firme”.

