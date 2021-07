Luis Novaresio se casa hoy con Braulio Bauab: el video exclusivo con el anuncio

Hace unos meses, Luis Novaresio tuvo que poner en pausa su casamiento con Braulio Bauab por el avance del coronavirus.

Pero esta semana, el periodista y conductor de "Debo Decir" (América TV) confirmó que se casará con su pareja a principios del año que viene donde tiene previsto hacer una gran fiesta cuando la situación mejore.

"Estamos viendo qué pasa con la historia de la pandemia... Uno nunca sabe.... Creo que marzo del año que viene es una buena fecha", dijo durante una entrevista con Susana Roccasalvo.

Luego, reveló que no quiere una ceremonia pequeña. Al contrario, quiere festejar con todo su enlace con el empresario. "Quiero fiesta. Así que el casamiento será en cuanto se pueda hacer. Ojalá se pueda", señaló en "Implacables" (El Nueve).

"Si no llueve, me gustaría en un lugar tipo campo, que se pueda seguir. Pero nunca sé cuándo es que llueve. Así que cuando no llueva será", indicó.

Pero finalmente, PrimiciasYa.com pudo confirmar que Novaresio se casará este jueves a la tarde vía zoom, por cumplirse 11 años de la sanción del matrimonio igualitario.

En el video que armaron con la invitación, la pareja señala: "El corona cambió un montón de cosas incluso que estemos haciendo este video ¿para qué?", empieza diciendo Luis. Y su novio agrega: "Para contarte que nos vamos a casar y, si bien nos encantaría hacer una mega fiesta e invitarte y no podemos, entonces...". Novaresio completa: "Vamos hacer una fiesta virtual el próximo jueves, después va el link, pero te esperamos ahí".

Por otro lado, en su editorial de hoy para Infobae, Luis escribió sobre el casamiento: "Desde hace más de una década me puedo casar. Ya puedo oponerme al matrimonio y rechazar esa convención matrimonial, acusándola de mera tradición, de comodidad y sometimiento económico, de imposición de monogamia religiosa, de puro cartón pintado para presumir hacia afuera y de tantas cosas más. Resulta que hoy me quiero casar".

