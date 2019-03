Luis Miguel, ovacionado por más de 40 mil personas en su primera noche en el Campo Argentino de Polo

La espera de tantos meses valió la pena. Luis Miguel salió al escenario con una sonrisa deslumbrante y la elegancia que lo caracteriza causando la ovación de los más de 40 mil presentes que deliraron con cada canción, con cada movimiento, y con su gran seducción sobre el escenario.

Como no podía ser de otra forma, el show estuvo repleto de éxitos, en el que el artista realizó un repaso a lo largo de toda su carrera, y no faltaron sus más grandes clásicos como "Si te vas", "Suave", "Culpable o no", "Hasta que me olvides" o "Será que no me amas", temas que sus fans esperaban ansiosos por oír.

Esta noche se despide Argentina con su Luis Miguel Tour 2019, ante otro Campo Argentino de Polo repleto.

Luis Miguel siempre ha establecido récords sin precedentes, no sólo por su extraordinaria voz, su versatilidad para realizar diferentes géneros de la música pop, bolero, mariachi, Big Band y baladas románticas, sino también por su preparación, elegancia y su esencia verdadera de artista, que en última instancia lo ha convertido en uno de los más grandes íconos de la música y el artista latino de mayor venta en el mundo.

A través de sus excepcionales 36 años de carrera, Luis Miguel ha lanzado 33 discos, vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ha certificado múltiples discos de Oro, Platino y Diamante. Ganador de 6 premios Grammy y 4 Grammy Latino. Tiene su estrella en el paseo de la fama en Hollywood. La Asociación de Prensa Internacional de Las Vegas lo honró con su más prestigioso premio, el Galardón Diamante. Después de una extensa gira de 3 años y medio logra la gira con más altos ingresos en la historia de un artista Latino.

En el prestigiado festival de Viña del Mar recibe Gaviota de Plata, Oro y Platino, la cual nunca fue otorgada a ningún otro artista.

En el Auditorio Nacional, el foro más importante de México, Luis Miguel estableció records de asistencia con 244 presentaciones en este escenario, que hasta la fecha no han sido superados. Ha roto récords de asistencia en cada una de sus giras mundiales y ha recibido numerosos premios, el más reciente siendo el Latin American Music Award por Best Tour de 2018.