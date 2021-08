Luis Miguel se mostró en público con su novia argentina, Mercedes Villador

En estos últimos meses, Luis Miguel se mantuvo discreto en cuanto a sus relaciones amorosas. A pesar de ello, el cantante de 51 años fue visto llegando a un restaurante de Beverly Hills, California de la mano de la modelo Mercedes Villador.

Su cambio de look fue notorio. Ya que lucía el pelo atado con una cola de caballo y vestía un conjunto totalmente oscuro, con pantalón y camisa de manga corta.

En relación a la prensa que se encontraba sobre la acera del restaurante Nuest-Et, propiedad del chef turco Nusret Gökçe, se mostró amable y sonriente.

Si bien Villador había sido vinculada sentimentalmente con el cantante desde hace meses, no habían sido vistos juntos en público y ninguno de los dos había confirmado su relación.

El año pasado fue la última vez que se había visto al intérprete de La Incondicional en un hotel de lujo ubicado en Acapulco, Guerrero, en donde pasó parte de la cuarentena por coronavirus con Mercedes. Ella es modelo y nutricionista de 41 años nacida en Misiones, Argentina.

A mediados de este año, Lucía Miranda -viuda del manager de Luis Miguel- confirmó la relación entre la pareja durante una entrevista con Luciana Rubinska y Barbie Simons para C5N.

“Luis Miguel sigue con su novia, está en Acapulco. Pero no sabemos bien porque ahí puede cambiar. Es una modelo argentina, de Misiones. No es muy conocida. Está contento, feliz, disfrutando de la serie”, explicó. Miranda no dio detalles sobre cómo se conocieron, pero cree que han salido por más de medio año.

