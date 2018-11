Luis Miguel es fuertemente criticado por mimar a niño en Ecuador

Luis Miguel recibió fuertes críticas luego de que se difundieran algunas imágenes de su reciente concierto en Ecuador, donde aparece cargando a un niño, lo besa y consiente en pleno show. recibió fuertes críticas luego de que se difundieran algunas imágenes de su reciente concierto en Ecuador, donde aparece cargando a un niño, lo besa y consiente en pleno show.

A pesar de mostrar su lado más tierno y sensible, el intérprete de Culpable o no es señalado por los internautas, sobre todo porque en diversas ocasiones la actriz Aracely Arámbula manifestó que Luis Miguel es un padre que no tiene cercanía con sus hijos Daniel y Miguel.

Junto al video se leen varios comentarios como: "Muy cariñoso y de sus hijos, ni se le puede preguntar!!! Que bárbaro", "Cuando él este viejito va a estar solo, y ojalá los hijos ni se acuerden de él, uno cosecha lo que siembra." y "Besos hipócritas ni a sus hijos ve y les da un beso de corazón", entre otros.

Horas después, también trascendió que el niño es conocido en su país como Luis Miguel Coka, quien es de los pequeños más seguidos en redes por su estilo y gusto por la moda.

Mirá!

Embed Luis Miguel abrazandome #luismiguel @lmxlm #mexico Una publicación compartida por LUIS MIGUEL (@luismiguelcoka) el 13 de Nov de 2018 a las 10:17 PST