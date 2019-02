Luis Miguel brilló en Chile y está listo para desembarcar en la Argentina

Luis Miguel desembarcó en "México por siempre", donde causó una impresionante sensación en su primera presentación en la ciudad de Santiago de Chile ante miles de personas que se reunieron para disfrutar de su música. Antes de pisar suelo argentino,desembarcó en Chile con su gira, donde causó una impresionante sensación en su primera presentación en la ciudad deante miles de personas que se reunieron para disfrutar de su música.





La emoción de sus fans al escuchar sus más grandes éxitos como "Amor, amor, Amor", "Culpable o No", "Entrégate" o "Será que no me amas", se trasladó a todo un estadio colmado que no dio freno a los aplausos, en un concierto que duró casi dos horas.





Argentina donde se estará presentando el 1 y 2 de marzo en Buenos Aires en el Campo Argentino de Polo y el 26 de febrero en Córdoba en el Orfeo Superdomo, tras cuatro años de ausencia. Con la misma intensidad lo esperan los fanáticos endonde se estará presentando el 1 y 2 de marzo enen ely el 26 de febrero enen el, tras cuatro años de ausencia.





Embed









A través de sus excepcionales 36 años de carrera, Luis Miguel ha lanzado 33 discos, vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ha certificado múltiples discos de Oro, Platino y Diamante.





El artista es ganador de 6 premios Grammy y 4 Grammy Latino. Tiene su estrella en el paseo de la fama en Hollywood.