"La Cornisa" a la pantalla de América TV con la conducción de Luis Majul. Ya es un clásico de los domingos y se estaba extrañando. Finalmente, este domingo, 18 de marzo, volverá" a la pantalla decon la conducción de





Será la temporada nº 19 del ciclo de política, actualidad y entrevistas. Para ello, mantuvimos una extensa charla con el conductor del envío y nos adelantó muchas cosas que pasarán al aire este domingo.

Embed Tremeda promo de @LaCornisaok 2018 Temporada 19°.

Gracias a la producción del programa por haber participado en este corto maravilloso.

El próximo domingo 20:30 volvemos con todo. Por @AmericaTV. pic.twitter.com/j7Pfz2hvp9 — Luis Majul (@majulluis) 12 de marzo de 2018

Hay una lista de gente en el mundo que tiene la mayor cantidad de demanda de entrevistas. Las van acumulando. Primero el Papa Francisco, después está Messi, cerca Obama y después los grandes artistas del pop. Le dije a mi producción, para incentivarlos y soñar, que consigan a uno de ellos", comenzó contando el escritor y animador. , comenzó contando el escritor y animador.





Y siguió: "No es que me agrando o me hago el canchero pero no descartaría que en algún momento entrevistemos al Papa, a Obama y vamos a arrancar con Messi, logramos el acuerdo con él. Hay un acuerdo de confidencialidad. Aseguro que el domingo 20.30 voy a entrevistar a Messi. Lo venía pidiendo hace dos años, hasta que di con la persona indicada y me dijo que había una posibilidad. Ojalá sea la entrevista más profunda, íntima y vinculada con la vida desde que Messi empezó a dar entrevistas".

"Messi es la personalidad que tiene más adeptos y menos críticas, hasta el Papa tiene más críticas. Como si esto fuera poco, es el año de Mundial. Muchos países del mundo que no clasificaron como Italia o Chile, te podría asegurar que van a ver el Mundial por Messi".

Pero Luis y su producción fueron por más: "No es suficiente eso para el primer programa. Tenemos que tener, como desde hace 3 años, una entrevista mano a mano con el Presidente de la Nación. Es probable que sea en vivo. Si no es en vivo, será unos minutos antes".

"Este programa, si estuviese en EEUU, se paralizaría el país. Van a decir 'otra vez al presidente' y siempre insistí para tener al Presidente de turno en los debuts. Lo tuve a Néstor los primeros dos años y no tuve a Cristina porque nunca quiso".

Qué cambió desde el último programa de La Cornisa en 2017 a este regreso: "El Gobierno tiene un año más, lleva un mayor desgaste, le voy a preguntar por Caputo, el endeudamiento externo, por la frase de 'lo peor ya pasó', por los cantitos en las canchas, por la agenda de género, entre otras cosas".





Y completó: "Vamos a tener una denuncia que puede incluir el procesamiento y pedido de detención de un dirigente político de los 5 más importantes a nivel nacional".