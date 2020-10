Luis Machín tras la polémica con Crónica TV: "Es la dictadura del micrófono"

La semana pasada, Fernando Piaggio se despachó con una cálida presentación para Luis Machín y el actor le devolvió un piedrazo.

"Vamos a cambiar un poquito de tema. Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín", dijo Piaggio en la conducción de "El run run del espectáculo" que sale por la señal de cable Crónica TV.

"Qué tal, acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos... Hacemos la nota", respondió Machín, visiblemente enojado.

A lo que Piaggio preguntó si estaba con mala onda. "No, no... ¿Ustedes cómo están, bien? Hace 40 minutos que estoy esperando para la nota", respondió el actor.

"No, no... Yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así", agregó furioso.

"No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá", relató. En ese preciso momento, Fernando Piaggio dio por terminada la nota y le dijo: "¡Te deseo suerte en el streaming!".

Ahora, en una entrevista con Marcela Coronel para su ciclo radial "Mientras tanto" por Mucha Radio (89.5), Machín rompió el silencio y habló sobre lo sucedido en el ciclo de Crónica TV.

"Fue un incidente muy desagradable, muy poco feliz. Crónica tv hace esas cosas por zoom, y no lo conozco al muchacho porque además no lo veía... No es la primera nota por zoom, estas ahí escuchas lo que dice en el programa pero no ves y nadie te habla. Vos ves el logo de Crónica y te dicen: 'aguarde que termina la nota', y después de 10 minutos yo empecé a decirle que tendría hacer la nota, vos estas ahí y después no te hablan más. Me cansé de esperar, es como cuando te cuelgan las empresas de teléfono que te ponen la música. Cualquiera se enoja si te tienen esperando 40 minutos por cualquier cosa. Me hubiera gustado una disculpa, yo no puedo creer que semejante noticia haya trascendido", dijo el actor al respecto.

Y luego, aún molesto por lo sucedido, disparó: "Todos hemos sufrido este tipo de desplante, es la dictadura del micrófono. Seguramente él haya pensado que yo le falté el respeto, yo sospecho que les deben decir algo del rating y le dicen que la nota sigue garpando mientras vos estás esperando, y es una falta total de respeto. Es muy desagradable".

