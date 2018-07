Luis Brandoni y su primera experiencia en cine con Campanella: "El resultado va a ser tal como esperamos"

Juan José Campanella se encuentra en rodaje de su nuevo film "Regreso Triunfal", una comedia producida por 100 Bares y Telefe, una compañía de Viacom International Media Networks (VIMN), en coproducción con Tornasol (España), cuyo estreno está previsto para mayo de 2019. se encuentra en rodaje de su nuevo film, una comedia producida por, una compañía de, en coproducción con, cuyo estreno está previsto para mayo de 2019.





Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock, juntos por primera vez en la pantalla grande; y es co protagonizada por Clara Lago y Nicolás Francella. El film cuenta con las actuaciones de

En diálogo con PrimiciasYa.com, Brandoni contó cómo fue trabajar por primera vez con Campanella: "Es muy agradable trabajar con él, por el trato que nos ofrece y además es muy halagador para cualquiera de nosotros. Para mi particularmente es mi primera experiencia en cine con él, de modo que terminé ayer de filmar, esta semana termina, el lunes (de rodar). Y creo que el resultado va a ser tal como esperamos, sobretodo él que hacía mucho tiempo quería hacerla. Es muy grato trabajar con Juan".





Sobre la película, adelantó: "Tiene muy poco de remake porque es una versión muy particular de Campanella. Juan hace 20 años que está atrás de este proyecto, de modo que es un libro muy elaborado y no tengo referencia de la primera porque tiene más de 42 años de estrenada, y no tengo mucha referencia".

"Regreso Triunfal" cuenta la historia de una seductora estrella de la época dorada del cine, un actor que acarició la gloria, un guionista frustrado y un veterano director que hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una gran mansión. Pero la llegada de dos jóvenes presentará una amenaza que lo puede poner todo en peligro.