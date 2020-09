Luego de que Sandra Borghi le destrozara la rana, Tomás Dente presentó un nuevo títere

El lunes se dio un nuevo capítulo entorno al "enfrentamiento" entre Sandra Borghi y el simpático personaje de la Rana René que cobra vida con Tomás Dente, en "Nosotros a la Mañana" (El Trece).

Cuando faltaban pocos minutos para terminar la emisión de ayer, el particular muñeco irrumpió "con su voz" en la escena y generó la reacción de Borghi menos pensada.

"Estoy muy feliz porque estoy cerca de Sandrita. Sandrita te amo", comenzó expresando la ranita que se convirtió en un personaje muy querido por muchos seguidores del programa. Luego la ranita agregó: "te quiero mucho, que Dios te bendiga Sandrita. Pollo quiero darle un besito a Sandrita".

Pero Borghi reaccionó molesta y arrojó: "Esto es un trapo y atrasa todo (...) según Tomas, esto a los chicos les gusta. Esto no es un animal, no tiene vida y es un trapo que tiene olor de verdad", comenzó diciendo la periodista quien luego detalló que la "rana está rota" y la definió como "una porquería, no sirve para nada".

Acto seguido, Sandra rompiendo el muñeco, sacándole el relleno, y finalmente lo tiró al basurero ante la cara de sorpresa de todos. Y Dente terminó llorando.

Este martes, Sandra explicó que todo se trató de un chiste y contó que "a "la rana se la donó, se fue muy lejos y no va a volver". Por ende, Tomás presentó a un nuevo muñeco.

Se trata de un duende que, al parecer, sus compañeros tampoco quieren tener en el programa ya que lo dejaron solo cuando el panelista lo presentaba.

