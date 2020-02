Luego de la palabra de Gustavo Sofovich, Luciana Salazar aclaró su futuro televisivo

Virginia Gallardo se fue del ciclo "Polémica en el bar", América, en medio de una polémica por la forma en que se dio su salida. Mariano Iúdica, conductor del programa, incluso habló del tema al aire.

Gustavo Sofovich, productor del clásico programa, habló "LAM" habló de lo sucedido con Virginia: "Tuvo un chat de fin de año con palabras muy lindas para nosotros. Yo sabía que renunció por un tema económico. Se va a lanzar el nuevo polémica en marzo con grandes cambios, estamos en el final de las tratativas".

LEER TAMBIÉN: Virginia Gallardo le respondió a Mariano Iúdica tras su descargo en "Polémica en el bar"

Y anunció: "Luciana Salazar se va a sentar a la mesa, González Oro también. Virginia tenía su lugar, atrás en el bar y con su esfuerzo pasó a sentarse en una banqueta atrás de Mariano Iúdica. Él esta sorprendido, fue un balde de agua fría. Virginia tendría que haber hablado conmigo".

Lo cierto es que tras estas palabras del productor, Salazar explicó cuál será su futuro en televisión ante las noticias que salían publicadas en distintos medios.

LEER TAMBIÉN: Gustavo Sofovich habló de la renuncia de Virginia Gallardo y anunció quién la reemplazará

"No firmé nada, ni sería en reemplazo de nadie. Lo único concreto es mi llegada a C5N con la conducción de mi programa. Después sigo evaluando otras propuestas", expresó la rubia.

Y añadió: "Nadie reemplaza a nadie. Primero que no cerré nada, segundo que lo que se me ofreció es una participación especial, no ser la dueña del bar y además yo no puedo todos los días".