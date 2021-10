Ludovica Squirru contó detalles de su fugaz romance con Charly García en Nueva York

Ludovica Squirru estuvo como invitada a Debo decir, América, y recordó el romance que tuvo con Charly García en Nueva York, en el año 1989, y que duró apenas una semana.

“Tuvimos un romance en New York, nos sentimos un poquito como John (Lennon) y Yoko (Ono). Es una ciudad como para que te pasen cosas fuertes”, comenzó la astróloga en charla con Luis Novaresio.

Y amplió: “Yo venía de Long Island, en un verano increíble, y Charly ya estaba en New York en la casa de una amiga. Entonces yo le propuse que escriba el cuento chino de mi libro, en el capítulo del gato, conejo, libere que es él. Y no me voy a olvidar nunca lo que pasó cuando le dije si le gustaría hacerlo".

"Él estaba en una mesa, siempre con su teclado, y ahí mismo me compuso la canción. Se lo pedí, y empezó: ‘Soy un gato de metal, vivo en un agujero...’ ¡Hizo la letra y la música ahí”, recordó Ludovica.

Y remarcó sobre aquella efímera relación que duró una semana: "Fue un glibs, como si te dijera dos días...Querer ser novia de Charly es la peor ideal del planeta Tierra. ¡Y también ser novio mío! Realmente, fue como un encuentro, chocaron los planetas. Y yo lo quiero muchísimo”.