Luciano Castro: "Tengo fecha de vencimiento"

"¿Qué cómo me imagino a los 50? Surfeando y estando con mi familia, como tiene que ser. Con menos pretensiones y menos ambiciones y más tranquilo de lo que estoy", dijo luego.

Más tarde, reveló que lo que le dijo su mujer, Sabrina Rojas, al respecto de su decisión de dejar su carrera como actor: "Yo te banco y te acompaño hasta el fin del mundo, pero después no me digas: 'Me voy a Buenos Aires a hacer una tira'. Te quedás acá y te quedás acá conmigo, porque si vas a ir y venir haciéndote el 'Mar del Plata es mi refugio', sos un boludo y no vas a ir a ningún lado".

"Eso también se habla y tiene que ver con la pareja. Todo es un arreglo. Yo no dije 'A los 50 no laburo más, me voy a Mar del Plata y el que viene, viene y el que no, se va a cagar'. No",agregó.

Además, Luciano, contó que recibió medicación debido a sus problemas para descansar de noche: "Hace dos meses que lo dejé, pero iba al psiquiatra. Me medicaba, pero para dormir, no para vivir. Me medicaba porque me cuesta conciliar el sueño, me tengo que dormir temprano y me duermo a la 1 de la mañana. Es que tengo esta costumbre de pensar en lo que hice en el día, en dónde erré, dónde no, en dónde puedo mejorar. Y eso hace que me disperse, hasta que pongo la tele... ¡y me quiero pegar un corchazo!".

