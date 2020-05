Luciano Castro: "Me dan bronca los pelotu... que no acatan la cuarentena"

Luciano Castro habló en "Intrusos", América, sobre la delicada situación de la Argentina a nivel económico en medio de la pandemia y también de la actualidad del gremio actoral, que busca volver a retomar las actividades.

"Hablo del país en general. Todo es un efecto dominó, la gente se está cagando de hambre y le subís los huevos, ¿me estás cargando? Si vamos a ser tajantes todos tenemos que ser generosos de verdad, desde el productor televisivo hasta el que vende huevos, para que esto vuelva a funcionar. Si no la vamos a pasar mal todos de verdad", profundizó el actor desde su casa.

LEER MÁS: El saludo de cumpleaños de Luciano Castro a Sabrina Rojas en plena cuarentena

"Y repito: yo me ducho 40 veces por día, mis hijos van a la heladera y hay comida. Por eso me dan bronca los pelotudos que no acatan la cuarentena o un decreto", remarcó.

Y agregó: "Este gobierno asumió en diciembre y les cayó una pandemia. A mi me compete, la tele, lo artístico, si me salgo de eso me salgo del sentido común".

LEER MÁS: Sabrina Rojas, Luciano Castro y Gonzalo Heredia revelaron cuáles son sus cábalas antes de salir al escenario

"Yo lo que estoy defendiendo son los derechos de todos los actores y toda la industria, no es que me estoy cagando en los demás", amplió Castro, quien dejó en claro que le parece importante que se repitan las ficciones al aire en este difícil momento para que los actores puedan cobrar.

Y explicó: "Ni se me cruza por la cabeza que abra un teatro si no están las condiciones dadas porque yo no voy a ser parte de eso".