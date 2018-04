Luciano Castro se quebró al hablar de su familia: "Todo me costó un montón..."

100 días para enamorarse, la ficción que protagonizará en Telefe junto a Esperanza, Fausto y Mateo, fruto del amor con Sabrina Rojas. Este lunes, en el marco de la promoción de, la ficción que protagonizará en Telefe junto a Carla Peterson y elenco, Luciano Castro se emocionó hasta las lágrimas cuando Verónica Lozano lo instó a hablar sobre su familia y rol como papá de sus tres hijos, fruto del amor con

"Me emociono porque logré algo importante en la vida, que es un familia. Me costó un montón", confesó Luciano.

Y bromeó: "No me pongan el pianito, ja, ja. Me emociono bien. A mí todo me costó un montón, y ver lo poco que logré, me pone muy contento".

Luego de ver un video en el que su hijo mayor lo cargaba recordando que cuando era chico lo abrigaba "obsesivamente" para que no se resfriara, Luciano explicó que "Es un tarado. Él dice eso, pero es asmático severo. Entonces, con un moco para un asmático severo terminás en guardia y después internado. Me volvía loco, y cuando empezó a tomarse el deporte en serio le expliqué que se saque la ropa transpirada... De chico lo abrigaba, le ponía de todo y me detestaba. Ahora me sigue detestando, pero ya es más grande", concluyó entre risas.

