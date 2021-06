Luciano Castro tiene nueva novia, tras separarse de Sabrina Rojas

Ángel de Brito contó este lunes en "Los Ángeles de la mañana" (El Trece) otra noticia bomba.

El conductor reveló el nuevo romance que estaría iniciando Luciano Castro, luego de separarse hace algunas semanas atrás oficialmente de Sabrina Rojas.

Luego de que la modelo fuera la que anunciara la noticia del fin de la pareja, el actor fue visto este fin de semana con otra mujer.

"El que esta acompañado después de separarse de su mujer. Pero ya está rehaciendo su vida. Luciano Castro", dijo De Brito sobre el enigmático que fue creando durante todo el programa.

"Fue visto el fin de semana en un baño cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo. No es conocida", remarcó Ángel sobre este nuevo romance de Luciano Castro.

Recordemos que fue Sabrina Rojas quien decidió romper el silencio y confirmar que, después de 11 años de relación, la modelo se había separado del galán.

“Nos separamos hace un tiempito ya. Pero bien. Los dos estamos bien. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, pero no como familia", explicó la modelo, que tuvo dos hijos frutos de su relación con Castro, Esperanza, de 7 años de edad, y Fausto, de 6.

