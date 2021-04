Luciano Castro le pidió disculpas a Jey Mammon

La presencia de dos de los protagonistas de la obra Desnudos Luciano Castro y Gonzalo Heredia en el ciclo Los Mammones (América, lunes a viernes a las 23.30) despertó comentarios de toda índole.

Tal como ocurre cada noche con el programa de Jey Mammon, el rebote en las redes sociales fue impresionante, sobre todo a la hora de reflejar distintas situaciones que pasaban durante la entrevista.

En un momento la tendencia en Twitter tenía que ver con la mala onda que había entre Castro y Jey, quien no sabía cómo remar lo que pasaba al aire.

Con un buen gesto, Luciano lo llamó a Jey su programa radial y le pidió disculpas.

“Gracias por darme este nuevo espacio. Me mandan un título que dice ‘Luciano Castro es trendig topic por su mala onda con Jey Mammon”, se escucha decir al actor en Mañana la seguimos (FM Metro).

“Yo me doy cuenta de que es algo que se instala y a mí no me copa ¿viste? No me gustó, sobre todo por la relación que tenemos nosotros. Jamás iría a tu programa a hacerme el canchero ni a descansarte y mucho menos cuando me estás dando el espacio para promocionar un espectáculo mío”, agregó.

“Si vos no precisás las disculpas, bastaba con esta charla pero a mí me pareció que está bueno que si la gente tiene la posibilidad de decir ‘Castro es un boludo’, yo tenga también la posibilidad de decir ‘Sí, quizá lo fui’. Y me parece mucho más digno tener la capacidad de llamar y pedir disculpas”, concluyó Luciano Castro.