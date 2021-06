¡Luciano Castro se la jugó por entero! "¡Sos mi vida!"

El actor Luciano Castro sorprendió a sus seguidores con un saludo especial para Esperanza, su hija, quien hoy cumple 8 años.

"Sos mi vida , mi Esperanza . Feliz cumpleaños hija", escribió el galán en su cuenta de Instagram.

Recodemos que Luciano Castro está separado de la mamá de su hija Esperanza, Sabrina Rojas. De todos modos ambos compartieron fotos de los festejos y se muestran como una familia unida.

Cabe destacar que el conductor Ángel de Brito reveló el nuevo romance que estaría iniciando Luciano Castro, luego de separarse hace algunas semanas atrás oficialmente de Sabrina Rojas.

Luego de que la modelo fuera la que anunciara la noticia del fin de la pareja, el actor fue visto hace una semana con otra mujer.

"El que esta acompañado después de separarse de su mujer. Pero ya está rehaciendo su vida. Luciano Castro", dijo De Brito sobre el enigmático que fue creando durante todo el programa.

"Fue visto el fin de semana en un baño cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo. No es conocida", remarcó Ángel sobre este nuevo romance de Luciano Castro.