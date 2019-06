Luciano Castro sobre Juan Darthés: "Lo que más ruido me hizo es que se haya ido"

Luciano Castro junto al elenco de "100 días para enamorarse", la ficción de Telefe y Underground que se llevó el oro en la última entrega de los Premios Martín Fierro. Noche maravillosa viviójunto al elenco dela ficción deque se llevó el oro en la última entrega de los Premios Martín Fierro.





El actor salió del Hotel Hilton y charló con algunos medios de prensa, entre ellos, el sitio Farándula Show. Allí manifestó la alegría de haber ganado y cuando le preguntaron por el contenido de lucha de algunos discursos se metió sin querer en un tema áspero: Juan Darthés - Thelma Fardin.





"Comparto el discurso de Carla Peterson. No es un tema menor. Es un tema a tratar. Hay que darle herramientas a los chicos. Lo dijo Leticia (Brédice), era hora que nos escuchen, todo está cambiando y hay que ser parte, si no te quedás afuera", dijo Castro sobre el pedido de su ex compañera para que se trate la ley de dijosobre el pedido de su ex compañera para que se trate la ley de aborto legal seguro y gratuito.





Castro fue compañero de Juan Darthés en "Los ricos no piden permiso" hace 2 años y forjó una amistad con él que se diluyó ante la denuncia que hizo Fardin por supuesta violación.





Sobre esto, reveló: "El Colectivo de Actrices es fundamental para muchas Thelmas. A mí me pasa algo, que si yo tengo la verdad no me voy a ningún lado, te hago cadena nacional 24 horas puteandote y diciéndote que aclares lo que dijiste. Eso es lo que más me hizo ruido de Juan, que se haya ido, sinceramente, lo hablé con él por eso lo estoy diciendo, no comprendo, yo si no hice nada te juro por Dios que no me voy a ningún lado y te voy a putear 24 horas por cadena nacional hasta que digas que es mentira y me des la razón. Pero bueno, cada uno hace lo que puede".





Por último, dio a entender que efectivamente Juan Darthés cometió el ilícito pero que al irse a Brasil no se hizo cargo: "Todos nos equivocamos, el tema es tener las pelotas para hacernos cargo para seguir adelante. En la vida no hay mucho misterio".