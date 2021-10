Luciano Castro y Flor Vigna contaron las intimidades más íntimas de su relación

A poco de blanquear la historia amorosa que viven desde hace casi 3 meses, Luciano Castro y Flor Vigna compartieron intimidades de la relación que por estos días viven de manera más que fogosa. Invitado el ex de Sabrina Rojas a 'No es tan tarde', el nuevo programa de la medianoche de Telefe conducido por Germán Paoloski, accedió a responder una serie de preguntas sobre su actual amor.

Claro que ella ya había respondido las mismas consultas a través de un video, para luego ver si había coincidencia entre ellos.

Sobre quién dio el primer paso en la relación, contaron que fue él. Pero Flor agregó que ella inmediatamente cayó rendida a sus pies. La segunda pregunta de Paoloski fue "¿Qué se llevaría Flor a una isla desierta?", a lo que sin dudar un instante Luciano aseguró "algo relacionado con la música, que es su pasión, coincidiendo nuevamente porque Flor respondió que se llevaría un teclado, aunque le cueste enchufarlos".

Claro que el momento se puso caliente cuando el actor aseguró que el momento más lindo que vivió con Flor Vigna fue la primera vez que estuvieron juntos.

"Dentro de lo cursi, creo que fue el día más lindo, aunque tenemos muchos momentos y hablamos un montón. Imaginate que los dos, al venir de estar en pareja y que nos encontramos con esta relación, el diálogo es fundamental. 'Esto no, esto sí, hasta acá, esto ya lo hice'. Es estar todo el tiempo analizando la pareja porque no querés hacés todas las cagadas que te mandaste antes", se sinceró Luciano Castro.

En tanto, Vigna no dijo lo mismo. "Momentos lindos tuvimos muchos pero mi favorito es cuando me enteré que el señor Luciano Castro es un gran acróbata", reveló pícara. Rápidamente Luciano se atajó, entre risas, y aclaró que es "Es una trampa de ella, no tiene nada que ver... Estoy haciendo acrobacia porque voy a hacer una participación en un video musical", explicó.