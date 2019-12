Luciano Castro apuntó contra Pampita: "Si me pidió disculpas, no me enteré"

Luciano Castro sigue molesto por la filtración de sus fotos íntimas. Esta tarde, en una entrevista con "Intrusos", retomó el tema y fue duro con Pampita, quien bromeó al respecto en su programa meses atrás.

"¡Epa! No sabíamos estos encantos de Luciano Castro. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien! ¡Y muy bien Luciano también!", había dicho la modelo en su ciclo.

"Cuando veo a esta gente hablando con liviandad y haciéndose una panzada, me causa gracia, ni siquiera me causa bronca", empezó diciendo el actor, y agregó: "Pero no comprendo dónde están las equivalencias, porque después dicen 'no hablen de mí, no hablen de mis hijos, tengo una familia'. Si Pampita se disculpó yo no soy quien para no aceptarlo. Yo no estoy enojado con nadie".

"Pampita no fue la única persona que se hizo un festín con eso y no ha sido la única persona que pidió piedad. Si yo tengo que caerle a alguien, le caigo con nombre y apellido. No me hago el capcioso, ¡que esto quede claro! No le caigo a Carolina, para nada", aclaró Castro.

"Si me pidió disculpas, no me enteré. Y si son sinceras las disculpas, se las acepto", concluyó el actor, de manera muy seria.

