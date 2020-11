Luciano Cáceres contó por qué se hizo un ADN y confesó el resultado: "Soy fruto de un amor prohibido"

Luciano Cáceres habló de las dudas que tuvo en su momento acerca de su identidad y contó cómo tomó la decisión de despejarlas mediante un estudio de ADN.

“Es medio escabroso, que sé yo -planteó Luciano Cáceres-. Yo fui concebido en un escenario. Mi papá vivía en un teatro. Mi madre estaba casada con un ingeniero, 20 años más joven que mi padre, y pasó un día por ese teatro...".

"Pero se ve que no solo vio unas obras, sino que pasó por los colchones que mi papá ponía arriba del escenario y quedó embarazada de mi viejo. Terrible historia de amor prohibido.... Fruto de ese amor prohibido soy yo", siguió diciendo el actor en un vivo de Instagram con Bárbara Cabo.

Luego, agregó: “Parece ser que el tipo éste, que era marido de mi madre, no contento con que lo hubiera dejado por mi padre y que encima estuviera embarazada de él después de nueve años de ser su esposa, decidió anotarme igual a su nombre. Como él tenía la libreta de casamiento…”.

“Lo que hizo mi viejo fue ir con un partero amigo a General Rodríguez para anotarme el día de mi nacimiento, obviamente como hijo de él, que es lo que soy, probado y demostrado", añadió Luciano Cáceres.

Y para no dejar lugar a confusiones, afirmó: "Hasta me tuve que hacer un ADN y todo para que no haya ningún tipo de dudas. Lo hice por pedido mío, mi interés era siempre ir en busca de la verdad, así que no dude ni un segundo”.

