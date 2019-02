Luciano Cáceres contó cómo comenzó su relación con Juana Viale

Luciano Cáceres contó cómo empezó su relación con Juana Viale, amor que nació como compañeros de la comedia "40 días y 40 noches".

"A Juana la conozco hace muchos años y fue ella la que me pedía constantemente que la dirigiera. Para mi es un elogio enorme que tenga ganas de trabajar conmigo", afirmó el actor en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina".

Y contó: "El asunto es lo que se arma alrededor de mi relación con Juana Viale, yo tengo una vida tranquila".

"Se ve que no había muchas novedades este verano, porque no creo que me consideren un sex symbol", explicó Cáceres.

Y destacó: "Juana es muy buena compañera, entre los dos ensayos pasábamos todo el día juntos. Me gusta su pasión en la actuación y se luce en las dos obras. Estoy muy contento de tenerla en el equipo".

