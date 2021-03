Luciana Salazar: "A Yanina Latorre la veré en la Justicia, me acusó de delitos y se metió con mi hija"

Luciana Salazar dialogó con PrimiciasYa.com y confirmó que les iniciará acciones legales a Yanina Latorre y a Cinthia Fernández tras las versiones de las "angelitas", quienes aseguraron que la modelo lo extorsionaría a Martín Redrado con un video prohibido con el fin de garantizar una manutención para Matilda, su hija.

"Yo no voy a decir qué contiene el video, pero hay un video en manos de Ana Rosenfeld, que Redrado sabe de su existencia, que se supone que vos dejás de mantenerme, me dejás en Pampa y la vía, y este video sale a la luz", dijo la esposa de Diego Latorre en "Los Ángeles de la Mañana".

Y Cinthia, reveló: "El contenido sería, de ese supuesto video, en donde Martín Redrado estaría teniendo relaciones con Luciana Salazar".

En diálogo con PrimiciasYa.com, Luciana confirmó que les inicia acciones legales a Yanina y a Cinthia: "A Yanina Latorre la veré en la Justicia, tanto ella como Cinthia Fernández, me injuriaron. Me acusaron de delitos y se metieron con mi hija, ambas".

"Una se metió con la identidad y la otra con cosas oscuras. No se lo voy a permitir a ninguna de las dos. Porque eso no es información es desinformación solo para ensuciar", remarcó Salazar.

Luciana Salazar tras la fuerte frase de Martín Redrado

El miércoles, Martín Redrado decidió romper el silencio y dar su versión sobre el nuevo escándalo que viene protagonizando con Luciana Salazar, en medio de desmentidas, audios filtrados y versiones de blanqueo como de infidelidad.

“Yo también sufro. Estoy dolido por todo lo que dice que no es cierto”, señaló el expresidente del Banco Central en un mensaje que le hizo llegar Mariano Iúdica y que el conductor mostró en "Polémica en el bar" (América TV).

"Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo y que me trate así es muy injusto y doloroso”, remarcó.

Y luego Redrado afirmó: “No me quiero enroscar con esto porque Luciana hace un Gran Hermano de temas que deberíamos solucionar en privado”.

Tras estas declaraciones, PrimiciasYa.com dialogó en exclusivo con Luciana Salazar y le respondió de manera directa a su ex: "Ahora él es la víctima. Pero se olvidó por todo lo que me hizo pasar para llegar a ser madre. Fue mi novio durante 8 años. 8 años en los cuales varios fuimos a centros de fertilidad juntos".

Al ser consultada sobre los momentos que la hizo pasar, señaló: "No eso me lo guardare para mi intimidad porque forma parte de la historia de mi hija (Matilda), si el día de mañana ella lo va a querer contar sera su decisión".

Luego remarcó: "Todo se hizo público también por él. ¿Quién mandó a su abogado a humillarme injustamente y a tratarme de mentirosa? Quién mandó al hijo a que se metiera? ¿Quién se expuso a que le saquen una foto? Sus dichos se contradicen con sus hechos, algo muy común en él".

También se dijo que Redrado le iniciaría acciones legales, a lo que Luciana indicó: "Eso es mentira. Sabe que si lo hace pierde. Todavía sigo esperando, no sé porqué tarda tanto. La verdad está de mi lado y las pruebas y testigos sobran".

"Me olvide que también mando amigos hablar. ¿Y decime a quién yo expuse de mi lado para que hable? A nadie. Yo solita me defendí porque no necesito a nadie que me defienda. Lo de él es una actitud cobarde y de poco hombre", añadió, molesta Luli.

Por último Luciana Salazar dijo, "De mi lado nadie salió hablar. Si lo hacen, lo harán en la Justicia y no en los medios".

