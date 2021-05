Luciana Salazar a Yanina Latorre tras tratarla de "señora rica al pedo": "¿Te pensás que yo le voy a contestar a esta 'mujer'?"

En la mañana del miércoles, Yanina Latorre le pegó una vez más a Luciana Salazar en "LAM" (El Trece) al reavivar la polémica por los uniformes de las mucamas tras el debut en "La Academia".

La actriz dialogó con Maite Peñoñori, que le consultó sobre las críticas al tema que calificó de “muy mala onda. Primero y principal que ella no estaba ni siquiera llevando el chango. Estábamos en la cola paradas las dos. Y del hecho de tener uniforme, ellas están felices de tener su uniforme porque no manchan su ropa. Es más, me agradecen. Es una estupidez decir eso”.

“El que lo piensa, es que tienen esa mentalidad, pero bueno, entiendo. Por favor, estigmatizar… Entonces los médicos o quienes trabajan en una portería están todos estigmatizados”, cerró Luli.

Yanina le pidió la palabra a Ángel de Brito luego, cuando el conductor quería pasar a otro tema, porque “yo necesito hablar de la empleada de Luciana Salazar. De esta chica. Estoy indignada. No me importa si baila bien, si baila mal, si ensaya o no ensaya. Es televisión”.

“Sinceramente, no aclares que oscurece. Dice que ni siquiera estaba empujando el chango. Y para que llevás una dama de compañía. Para demostrar que sos una señora rica al pedo, que no tiene nada que hacer, porque en ese momento ni laburabas. Y vas con una empleada escoltándote”, añadió "el alma del panel" de "LAM".

La panelista señaló además que la actitud de Salazar “es deprimente. Y cuando dijo que ellas, el séquito, usan el uniforme porque son felices. No son felices. No creo que una mujer en sus cabales se compre esa ropa”.

“Una cosa es tener una señora que te ayude en tu casa, que yo las tengo y más de una, no reniego, y otra cosa es tenerlas casi como esclavas. Es totalmente vintage. Qué se cree. Por favor”, concluyó, indignada, Yanina Latorre.

PrimiciasYa.com se contactó con Luciana Salazar y le respondió de manera tajante a la mediática: "¿Vos te pensás que yo le voy a contestar a esta 'mujer'? No, ella va a tener que contestar en la Justicia por los delitos que me adjudicó injustamente y por meterse con la identidad de mi hija, una menor".

