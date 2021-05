Luciana Salazar volvió a disparar contra Martín Redrado: "Me trajo un conflicto que está rozando el delito”

La modelo reconoció que Ana Rosenfeld no será su abogada porque saldrá como testigo.

Luciana Salazar adelantó que Martín Redrado tendrá problemas serios en breve. La modelo reconoció que Ana Rosenfeld no será su abogada porque saldrá como testigo.

“Pasaron cosas que no las voy a decir, pero probablemente salgan a la luz. Algo terrible, en lo cual él queda expuesto. Me trajo un conflicto a mí que ya está rozando el delito”, expresó Luciana, en el marco del juicio que le inició su ex pareja.

“Yo no soy abogada, pero con la gente que lo hablé, se podría tomar tranquilamente como un delito. Sucedió hace una semana”, agregó. “Una persona ya lo sabe, que es la testigo de todo: Ana Rosenfeld, que en este caso no es mi abogada porque tiene el rol de testigo”, adelantó la rubia.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, resaltó que “acá la única víctima soy yo, lo puedo asegurar 100%” y sostuvo que “para mí ir a juicio tal vez es una demostración de que puedan salir a la luz muchas cosas que estuvieron tapadas, para mí me viene perfecto”.

Asimismo, Salazar afirmó que “muchos hombres me dicen que se avergüenzan de esta situación, me dicen que no pueden creer que después de todo lo que hizo, encima haga esto”.

Y cuestionó que “la puso en el medio a mi hija” y “me manipuló para la relación con la nena”, por lo que “jugar con los sentimientos de una menor es fuerte”.

Por último, manifestó: “Yo creo en la justicia divina, más que en la Justicia. Con la Justicia nunca sabés. A veces con personas que pueden tener una especie de poder… Pero yo no tiemblo ni nada. Yo sí creo en la justicia divina”.

