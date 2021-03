Luciana Salazar volvió a disparar contra Martín Redrado: "No quiero estar en el lugar de tercera en discordia"

Durante la última semana, se reavivó el escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado, desde un aspecto jurídico pero, por sobre todas las cosas, mediático.

Todo arrancó cuando Ángel de Brito compartió fotos del economista haciendo la fila para vacunarse en Miami junto a una mujer rubia. "Vacunación @martinredrado en North Miami", escribió el conductor de "LAM".

De inmediato, la modelo se mostró muy enojada con el economista y le dijo de todo, a diez días de haber confirmado su reconciliación. "Miralo vos jugando con las mujeres y apretándome a la vez!!! Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre! Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades!! Este tipo no vale ni una lagrima. Hay testigos de todo", manifestó en las redes.

Y este sábado, Luciana habló de cómo está la situación con su ex. "Él me pidió que lo hagamos en la intimidad y no exponerlo . Él necesitaba al mismo tiempo solucionar una situación con su entorno, entonces yo le di un tiempo prudencial pero después todo tiene un límite. Y le dije 'si no aclaras los tantos con tu entorno me perdés', ahí fue cuando el optó", indicó la rubia en diálogo con "Agarrate Catalina" por La Once Diez.

"Cuando fui pareja de él nunca me ocultó. Fui a vivir afuera con él, hicimos tapas de revistas juntos. Me empezó a ocultar cuando habíamos terminado la relación, y él estaba con otra relación o tenía que mostrar algo al entorno que no le trajera problemas", añadió.

Sobre la foto de Redrado junto a otra mujer, Luciana indicó: "No quiero estar en el lugar de tercera en discordia porque no lo soy, no voy a ser la culpable de que él esté lastimando a alguien. Lo peor de todo, más allá de la foto que estaba preparada, Martín estaba con un barbijo en Miami, con una persona que no es conocida. Yo salí en Miami con él millones de veces y no mandaron fotos, porque yo no lo difundo. Esto estuvo arreglado, o de parte de Martín o de ella, pero con ella no me voy a meter. Siempre me pongo del lado de la mujer. A mí me llegaron pruebas de que estaba armada".

"Yo no voy a dejar que me manchen. No tengo ganas de seguir con este tema. Cuando me injurian o dicen barbaridades y me ponen en el rol de mentirosa, no me gusta, él mentiroso es él, me hace quedar como la loca y no lo voy a permitir. Lo único por lo que me duele es por Matilda. Me da pena, es mi hija, soy la madre y la tengo que proteger, pero desde el lado como pareja ya está, ya no me duele. Él quiere tener todo bajo su control y a mí no me puede controlar nadie", finalizó Luciana Salazar.

