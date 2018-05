Luciana Salazar volvió a disparar contra el Gobierno: "No les interesa cómo van a dejar el país"

FMI, Luciana Salazar fue duramente criticada en las redes sociales. Días atrás, luego de cuestionar el pedido de auxilio económico del Gobierno alfue duramente criticada en las redes sociales.

"FMI pan para hoy hambre para mañana", escribió la mamá de Matilda. y agregó: "¿Antes de llamar al Fondo por qué no los llaman a ellos? @RLavagna @martinredrado @GugaLusto @CarlosMelconian", tiró la rubia, quien al instante comenzó a recibir insultos de todo tipo.

Hoy, Luli no se achicó y nuevamente hizo valer su opinión en el ciclo radial "Falta de Respeto", por Conexión Abierta, donde la rubia fue lapidaria con algunos dirigentes políticos. "Siento que venimos de años donde nos robaron, todo caótico".

"Cuando opine por el FMI nunca llamé a Martín (Redrado) para que me explique. Tiene que ver con el conocimiento que tengo de las preguntas que le hacía cuando eramos pareja", arrancó a decir cuando le consultaron por el tema.

Y agregó: "Yo estoy muy decepcionada de los políticos Argentinos, no hay uno con el cual me sienta identificada. Siento que venimos de años donde nos robaron, todo caótico".

"Siento que venimos de años donde nos robaron, todo caótico. Los primeros años de Néstor Kirchner fueron los mejores, años de crecimiento, después no se supieron manejar y recibimos un país en quiebra, pero tampoco siento que los de ahora sean muy idóneos. No siento que haya planes son a largo plazo. Todo es a corto plazo porque solo están pensando en su gobierno, nunca en el futuro. Al gobierno de turno no le interesa como van a dejar el país, se endeudan para salvar las papas ahora, pero después las deudas hay que pagarlas", consideró después.

"Argentina está acostumbrada a tomar medidas muy extremas, uno hizo algo y viene el otro y lo borra y hace todo lo contrario", añadió.

Más tarde, respondió sobre la posibilidad de meterse en política: "Olvidate de Luciana candidata a nada. Ningún cargo. Prefiero estar atrás de un hombre político ayudándole".

"Hasta que los políticos no tomen credibilidad, y de eso van a pasar años, yo no lo voy a ver, ni mi hija lo va a ver, hasta que la gente no les crea te diría que es casi una mala palabra ser político. Desgraciadamente nos acostumbramos a un país donde los políticos nos roban, a los honestos no los dejan crecer", opinó luego.

"Tiene que haber una renovación, gente nueva, joven e instruida, gente de bien y que tenga buena educación que quiera hacer el bien al país", concluyó al respecto.

