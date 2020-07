Luciana Salazar recordó cuando la ex mujer de un hombre que estaba conociendo la fue a buscar

Luciana Salazar relató en "Polémica en el bar", América, la inesperada experiencia que vivió con la ex mujer de un hombre que estaba conociendo.

Esto ocurrió hace unos años cuando la mujer irrumpió en un gimnasio donde ensayaba para el "Bailando". El hombre en cuestión, que no reveló el nombre, estaba divorciado.

“Me sorprendieron en un gimnasio. Yo no estaba haciendo nada porque estaba con una persona divorciada, por lo que me habían contado. Y había pruebas de ello. Pasa que la cosa después de ellos... yo no estaba enterada”, indicó Luciana.

La modelo indicó que apareció “una señora muy mona, que estaba vestida impecable. Entró toda calladita y me dijo ‘¿puedo hablar con vos?‘. Yo nunca la había visto”.

Salazar aclaró que la conversación fue en buenos términos, a pesar de que sus compañeros del Bailando se habían acercado “porque tenían miedo de que la situación se ponga tensa”.

“Y re bien. Ella (por la mujer) vino super tranquila. Me empezó a hablar, se puso nerviosa. La terminé consolando yo a ella. Mirá -le dijo-, g>la verdad, ustedes están divorciados. Yo no sé qué hago acá. Yo recién lo conozco”, recordó.

Y amplió sobre ese momento: “Pobre, estaba re nerviosa. Me ofreció un caramelo y se le caían. Yo estaba tratando de consolarla. Me puse en la situación de consolarla yo a ella. Yo también me angustié en ese momento”, agregó y sostuvo que tiempo después “la conocí y es una excelente persona”.

“A lo que quiero llegar con esto es que la culpa es del hombre, no de la mujer. Por eso yo me puse del lado de ella. La consolé. No hay que agarrársela con la otra mujer porque es el hombre el que tiene el poder de decisión. Por más mujer que, ponele, te bebotee o te seduzca, es el hombre”, concluyó la integrante de la mesa.