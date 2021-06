Luciana Salazar reveló detalles de su reencuentro con Martín Baclini: "Hacía mucho que no..."

Luciana Salazar habló de su reencuentro con Martín Baclini. La modelo y el empresario cenaron el sábado por la noche en un conocido restaurante de la zona porteña de Costanera Norte. PrimiciasYa.com accedió en exclusiva a las imágenes de velada.

Y en "El show de los escandalones" (América TV), Rodrigo Lussich contó que la figura de "La Academia de ShowMatch" le envió un mensaje y le dio detalles del encuentro con el rosarino.

"Hacía mucho que no nos veíamos. Desde marzo. Hablamos un montón. Después de todo lo que me había pasado y la mudanza, solo había hablado por teléfono", fueron las palabras de la rubia.

Salazar le indicó al conductor de qué charlaron en la cena. "Nos pusimos al día por todo. Me preguntó cómo estaba después de todo el tema judicial con Martín Redrado. Me refrescó situaciones que él vivió conmigo cuando yo salía con Martín Redrado, pero eso prefiero que se lo pregunten a él", agregó la ex vedette.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Baclini también habló este reencuentro: "Fui a cenar con Luciana y dos amigos más, fue una cena de amigos. Éramos 4 en total por mas que en la foto se nos ve a nosotros dos".

Y al ser consultado sobre qué opinará Cinthia Fernández sobre este episodio, el empresario señaló: "Con Cinthia estamos en el mejor momento. Está todo más que claro. Era una mesa de amigos simplemente".

